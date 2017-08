Donald stinkt nicht

Hampstead Heath ist ein schnieker Park im noblen Londoner Norden. In dessen Ausläufern leben die Wohlhabenden in ihren Villen, darunter Sting und der Sultan von Brunei – sowie der Berber Donald Horner. Jedenfalls tat er es 18 Jahre lang. In einer selbstgezimmerten Hütte im Gestrüpp unter Plastikplanen, ohne Wasser, ohne Strom, ohne Erlaubnis. Erst als seine Behausung geräumt werden sollte, um das Grundstück für eine Bebauung frei zu machen, wurden Nachbarn und Behörden auf den Landbesetzer aufmerksam. Der weigerte sich zu gehen, zog statt dessen vor Gericht – und bekam recht. Weil er sich das Land, auf dem seine angegrauten, verdreckten Plastikstühle lang genug standen, rechtskräftig ersessen hat, wurde aus dem mittellosen Mr. Horner, dem bei einer juristischen Niederlage die erneute Obdachlosigkeit geblüht hätte, über Nacht ein Millionär.

Die kuriose Geschichte machte vor rund zehn Jahren Schlagzeilen. Nun kommt sie ins Kino. Und wie Filmemacher sich den...