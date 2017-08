Facebooks Fernsehcoup

Lange Zeit hieß es, die gegenwärtige Ideologie zeichne sich dadurch aus, dass sie den Menschen die Vorstellung nimmt, dass eine Welt jenseits des Kapitalismus vorstellbar sei. Facebook-Gründer Mark Zuckerberg reicht das nicht. Er arbeitet gezielt darauf hin, dass seine Nutzer sich nicht mehr vorstellen können, ein Leben ohne Verbindung mit seiner digitalen Plattform zu führen. Je häufiger und länger sie sich auf ihr tummeln, desto lukrativer ist das Geschäft, das Facebook mit ihren Daten machen kann. Dass das Unternehmen nun auch ins Film- und Fernsehgeschäft einsteigen will, wie es am 26. Juni 2017 im Wall Street Journal hieß, passt genau in diese Konzernstrategie. Hinweise, dass dies von der Konzernführung tatsächlich geplant ist, verdichten sich seit Monaten.

Das Wirtschaftsblatt berichtete, dass Facebook Gespräche mit Filmrechtevermarktern und Hollywoodstudios führe und große Filmstars verpflichten wolle. Es gehe auch um die Produktion exklusiver eige...