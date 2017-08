Der Quellenfuchs

Wolfgang Kraushaar hat wieder etwas zur Geschichte des bewaffneten Kampfes in der Bundesrepublik veröffentlicht. »Die blinden Flecken der RAF« heißt sein neuestes Buch. Wer hofft, hier etwas Konstruktives über die komplexen Strategie- und Politikprobleme dieser kleinen Gruppe der außerinstitutionellen Linken zu erfahren, wird enttäuscht.

Wie schon in seinen früheren Schriften zum Linksradikalismus der 1970er Jahre wirkt hier der Politikwissenschaftler, der in dieser Zeit in der Frankfurter Gruppe »Sozialistische Hochschulinitiative« agierte, eigentümlich abwesend. Nichtsdestotrotz möchte er »nach so langer Zeit noch einmal Verbrechen unter die Lupe« nehmen, wie er gleich im Vorwort offenherzig bekundet. Zu Verbrechen gehören natürlich immer auch Verbrecher, und Kraushaar spart hier nicht mit einer Vielzahl von Verdächtigungen gegen eine Reihe damaliger Protagonisten. Selbst Otto Schily, der formidable Anwalt von Gudrun Ensslin und spätere SPD-Hardliner, g...