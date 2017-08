Wiederaufbau Syriens

Die Fahnen wehen im Abendwind. 43 Staaten sind in diesem Sommer auf der 59. Internationalen Messe von Damaskus vertreten. 1.562 syrische und ausländische Unternehmen seien auf dem Gelände repräsentiert, erläuterte Fares Al-Kartalli, der Direktor der Messegesellschaft. Bei der letzten Veranstaltung 2010 hätten 600 Firmen ausgestellt. Dann unterbrach der Krieg für sechs Jahre die renommierte Ausstellung, die 1954 das erste Mal in Damaskus stattgefunden hatte.

Einige der ausländischen und arabischen Unternehmen seien per Botschaftskontingent angereist und würden von syrischen Partnerfirmen betreut. Doch etliche Unternehmen nähmen auf eigene Initiative teil, ohne Botschaften. Das freue ihn besonders.

Die Messe in Damaskus gilt als älteste Handelsmesse der arabischen Welt. In den vergangenen Kriegsjahren seien Anlagen und Gebäude teilweise für andere Zwecke, so als Unterkünfte oder als Depots benötigt worden, erklärte Al-Kartalli. Doch im April 2017 begannen d...