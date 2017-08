Autoindustrie zwingen

Die Dieselaffäre kommentierte Sahra Wagenknecht, Kovorsitzende der Fraktion Die Linke im Bundestag, am Mittwoch in einer Erklärung:

Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) scheint beim Dieselgipfel gar nicht anwesend gewesen zu sein. Anders kann man ihre jetzige Kritik an den Beschlüssen des Gipfels nicht interpretieren. Hendricks sollte aufhören, die Menschen hinters Licht zu führen. Die Bundesregierung muss endlich handeln, die Enteignung der Besitzer von Dieselfahrzeugen verhindern und die Autoindustrie zur Bezahlung einer Umrüstung zwingen, die den Schadstoffausstoß deutlich reduziert. Technisch wäre das möglich, und die höheren Kosten sind von Unternehmen, die in den letzten fünf Jahren über 100 Milliarden Euro Gewinn gemacht haben, auch problemlos zu stemmen. Die Bundesregierung handelt in der Dieselaffäre unverantwortlich. Erst knickt sie vor den Autokonzernen ein. Jetzt versucht sie, die Öffentlichkeit zu täuschen. Die Konzerne müssen in Haftung ...