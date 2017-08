Lehrstück Hansalinie

Die Autobahnbetreibergesellschaft A1 Mobil wirbt für sich mit »Zukunft erfahren«. Das trifft es. Wer sich bislang nicht hat ausmalen können, wohin der jüngst beschlossene Ausverkauf der Fernstraßen hinführen wird, ist jetzt um ein Lehrstück schlauer. Wie die Süddeutsche Zeitung am Mittwoch berichtete, steht das vom britischen Infrastrukturfonds John Laing und der Johann-Bunte-Bauunternehmung getragene Konsortium vor der Pleite. In einem Brief an das Bundesverkehrsministerium werde vor einer »existenzbedrohenden Situation« gewarnt, schrieb das Blatt.

Damit das klar ist: Nicht den beiden Investoren droht der ­Bankrott. Denen geht es prächtig, und auch ihre Partnerschaft hat ihnen längst viele, viele Millionen Euro beschert. Nur sind es weniger als erhofft – und das darf nicht sein. A1 Mobil hat zwischen 2008 und 2012 die sogenannte Hansalinie zwischen Bremen und Hamburg auf 73 Kilometern sechsspurig ausgebaut. Im Ge...