»Seit 7. August gehen wir nicht mehr zur Arbeit«

Seit mehr als anderthalb Monaten befinden sich Perus Lehrer im Streik für mehr Lohn. Wie begann die Arbeitsniederlegung, und welche Forderungen stellen die Kolleginnen und Kollegen?

Am 6. Juli haben die Kolleginnen und Kollegen in Cusco mit dem Streik begonnen. Lehrerinnen und Lehrer der Schulformen Inicial (vergleichbar mit Kindergärten, jW), Primaria (Grundschulen, jW) und Sekundarstufe nahmen an ihm teil. Am 12. Juli hat sich der Streik dann auf das ganze Land ausgeweitet. Wir in der Region La Libertad gehen seit dem 7. August nicht mehr zur Arbeit.

Wir fordern eine sofortige Anhebung unseres Gehaltes auf ein Minimum von 2.000 Soles (etwa 515 Euro, jW), welches uns und unseren Familien ein würdevolles Leben sichern kann. Unsere Rente soll nicht geringer sein als der landesweite Mindestlohn von 850 Soles. Außerdem sollen alle Lehrerinnen und Lehrer verbeamtet werden, damit alle die gleichen Löhne für ihre Arbeit erhalten.

Vertreten Sie auch Anliegen, di...