Kein Ende in Sicht

In Peru zeichnet sich auch nach sieben Wochen Streik kein Ende des Ausstands der Lehrerinnen und Lehrer fast aller staatlichen Schulen und Kindergärten ab. Die Regierung von Präsident Pedro Pablo Kuczynski lehnt direkte Verhandlungen mit den von der Basis gewählten Streikkomitees ab und beschimpft die Gewerkschafter als »Terroristen«.

Der Ausstand begann am 6. Juli zunächst in der Touristenhochburg Cusco, als die Pädagogen dort die Arbeit niederlegten, um so für bessere Arbeitsbedingungen und gegen den neoliberalen Umbau des öffentlichen Schulsystems zu kämpfen. Knapp eine Woche später folgten ihre Kollegen in den übrigen 25 Verwaltungsregionen des südamerikanischen Landes.

Paty Veliz, die an der staatlichen Universität San Marcos studiert, ist im Kollektiv »Escuelas Libres« (Freie Schulen) aktiv und bietet in einem Arbeiterwohnviertel an der Grenze der Hauptstadt Lima alternative, linke Bildung für junge Menschen an. Sie ist eine der vielen tausend stude...