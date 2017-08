Plötzlich Terrorist

Das rechtspopulistische Nachrichtenportal Geen Stijl sorgt in den Niederlanden wieder einmal für einen Skandal: Am Dienstag gab es die Identität eines Autofahrers bekannt, der am 10. Juni mit seinem Wagen am Hauptbahnhof der niederländischen Hauptstadt Amsterdam mit hoher Geschwindigkeit mehrere Passanten überfahren hatte. Acht Menschen wurden verletzt, zwei davon schwer. Die Polizei geht von einem Verkehrsunfall aus, der 45jährige Fahrer ist offenbar Diabetiker.

Online ging in rechten Kreisen jedoch schnell das Gerücht um, es habe sich in Wirklichkeit um einen terroristischen Anschlag gehandelt. Dafür wurden sämtliche »Beweise« aus der Luft gegriffen, so zum Beispiel die Farbe des Autos: Der Wagen war schwarz, wie die Fahne des »Islamischen Staates« (IS). Die Polizei habe eine Anweisung von oben erhalten, die Fakten zu vertuschen, um den Einwanderungsgegnern keine Argumente zu liefern. Deshalb würden die zuständigen Behörden auch den Namen des Fahrers fü...