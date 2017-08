Big Brother macht sich klein

Die Bundespolizei hat sich gegen den Vorwurf gewehrt, die an einem Pilotprojekt zur automatischen Gesichtserkennung am Berliner Bahnhof Südkreuz beteiligten Probanden hinters Licht geführt zu haben. Der Verein Digitalcourage hatte am Montag den Abbruch des Versuchs wegen des Einsatzes einer Technik gefordert, über deren Gebrauch und deren Fähigkeiten die Teilnehmer nicht aufgeklärt worden seien. In einer Erklärung vom Dienstag nahm die Pressestelle des Bundespolizeipräsidiums Potsdam dazu Stellung: Bei dem verwendeten Transponder handele es sich »um ein anderes als das in der Pressemitteilung von Digitalcourage e. V. erwähnte Modell«, heißt es darin. Auch würden nur Daten gespeichert, die für den Test erforderlich seien.

Der Hauptkritikpunkt, die Verantwortlichen hätten ihrer Informationspflicht nicht genügt, ist damit jedoch nicht vom Tisch. Im Vorfeld des am 1. August angelaufenen Testbetriebs war stets von der Verwendung sogenannter RFID-Chips die Rede...