Noch immer nicht aufgearbeitet

In Rostock wird seit Dienstag im Rahmen einer Gedenkwoche an die rassistisch motivierten Pogrome vor 25 Jahren in der Hansestadt erinnert. Nach dem Anschluss der DDR war es zu Beginn der 1990er Jahre im gesamten Bundesgebiet zu neofaschistischen Attacken auf von Flüchtlingen bewohnte Häuser gekommen, die zum Teil tödlich endeten. Im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen randalierten vom 22. bis zum 26. August 1992 mehrere hundert Neonazis und Rassisten – Teile der Bevölkerung spendeten Beifall.

Unter den Augen der Polizei konnte die Horde nahezu ungestört zuerst die Zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber (ZASt) und später ein Wohnheim für ehemalige vietnamesische Vertragsarbeiter angreifen. Nachdem die Aufnahmestelle am 24. August endlich evakuiert worden war, griffen die Rassisten die Unterkunft der Vietnamesen mit Molotowcocktails an und setzten das wegen eines Kachelmosaiks als »Sonnenblumenhaus« bekannte Gebäude in Brand, obwohl sich rund 100 Bewohnerinn...