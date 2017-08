Bar, Bars und Bares

für Koralle O’Ralle, Foralle for alle

Es gibt viele Bars auf der Welt, darunter die Bar jeder Vernunft, die Bar jeder Hoffnung, die ScheinBar, die WunderBar, die SonderBar, die SansiBar und eine Kette namens BarCelona. Die Bar O’Meter im wetterwendischen Irland ist noch unentdeckt, und auch die OffenBar kenne ich so wenig wie den dazugehörigen Ungseid. Die Bar Fuß, die am 10. September 1960 mittels der Geburtshilfe von Abebe Bikila in Rom das späte Abendlicht der Welt erblicken konnte, muss ich meiden, seitdem der Taz-Tory Dominic Johnson, ein notorischer Nacktquantenlatscher, in Berlin ein illegitimes Nachfolge-Etablissement gleichen Namens aufmachte.

Die Bar Geld an der Frankfurter Börse stinkt nach eigener Aussage zwar nicht, aber ihre Pecunia-Non-Olettenräume sind olfaktorische Pestnester, und gelacht wird dort auch nicht, sondern st...