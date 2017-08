Von der Wurzel

Erst mit dem Alter kamen der ganz große Ruhm und Reichtum. 1989 veröffentlichte der Bluessänger John Lee Hooker sein Album »The Healer«, an dem Carlos Santana, Los Lobos und Bonnie Raitt mitwirkten. Es verkaufte sich über eine Million Mal und warf einen Grammy ab. »Mr. Lucky«, zwei Jahre später, schaffte es auf Nummer drei der britischen Albumcharts. Hooker konnte sich nun zwei Häuser und mehrere Limousinen leisten. »Und ich fahre die Dinger alle, obwohl ich keinen Führerschein habe«, behauptete er.

Er wurde heute vor hundert Jahren in einer der ärmsten Gegenden der USA, auf einer Farm nahe Clarksdale in Mississippi geboren. Diese Kleinstadt (20.000 Einwohner) nennt sich »Heimat des Blues«. Tatsächlich wurden in der Gegend Größen wie Muddy Waters, Eddie Boyd oder Big Jack Johnson geboren und auch die Soulstars Ike Turner und Sam Cooke. Man sagt, Robert Johnson hätte hier dem Teufel seine Seele verkauft.

John Lee Hooker lernte das Gitarrenspiel von seinem ...