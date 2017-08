Bunte Abschieberepublik

In Deutschland gelingen staatliche Vorhaben – gerade solche, die mehrere Generationen in Anspruch nehmen – selten. Wenn aber doch, dann verblüfft die ostentative Bescheidenheit, mit der das öffentlich ignoriert wird. Dabei jährt sich jetzt nicht nur der Beginn des Großprojektes »Abschaffung des Asylrechts«, es nähert sich auch seiner Vollendung. Eigentlich alle Parteien, mit Ausnahme der damaligen PDS, hatten und haben ihren Anteil daran. Eine ganz große Koalition der Macher, nach einem Vierteljahrhundert am Ziel: Wo sind die Sondersendungen, die Sieben-Stunden-Galas, die Fototermine von Zeitzeugen mit Spitzenpolitikern, vor der sommerlichen Kulisse des Rostocker »Sonnenblumenhauses«?

Hier nahm das Ende des einzigen wirklich antifaschistischen Paragraphen im Grundgesetz (»Politisch Verfolgte genießen Asylrecht«) seinen Anfang. Die rassistischen Pogrome, die am 22. August 1992 begannen und vo...