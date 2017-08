Die Linke im Cyberhimmel

Es klang recht euphorisch und utopisch, was Katja Kipping zusammen mit zwei Genossinnen und einem Genossen am Montag in der Berliner Zentrale der Linkspartei präsentierte. Zehn »Punkte für eine digitale Agenda der Linken« hat die Parteivorsitzende gemeinsam mit drei ehemaligen Politikern und Mitgründern der Piratenpartei sowie der langjährigen Linke-Bundestagsabgeordneten Petra Sitte vorgelegt.

In »Industrie 4.0«, also der vierten, computergestützten Welle der Industrialisierung, sehen die Autoren des Papiers zwar das Risiko geradezu »dystopischer« Entwicklungen. Vor allem aber berge die Digitalisierung »enorme Potentiale«, so Kipping, was »gute Arbeit« und mehr Zeit zum Leben für alle betrifft. Um die zu erschließen, müsse auch die Eigentumsfrage gestellt werden, sagte Martin Delius, Ex-Pirat und -Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses und heute im Bundesvorstand des »Reformer«-Netzwerks »Forum demokratischer Sozialismus« in der Linkspartei aktiv.

Kipp...