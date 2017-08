Maduro will »die Gesellschaft erschüttern«

Noch in dieser Woche will Venezuelas Regierung Maßnahmen ergreifen, um die Preissteigerungen in dem südamerikanischen Land zu stoppen. In der vom privaten Fernsehsender Televen ausgestrahlten Sendung »José Vicente Hoy« sagte Staatschef Nicolás Maduro, es gehe um eine Reihe von Aktionen, »die die Gesellschaft erschüttern werden«. Es könne nicht hingenommen werden, dass Handelsunternehmen den über ausländische Internetseiten festgelegten »kriminellen Dollarkurs« als Grundlage für ihre Preisgestaltung nähmen. Die Einhaltung der Höchstpreise müsse durchgesetzt werden, so Maduro.

Eine erste Maßnahme gegen die »Parallelbanken« hat die für die Aufsicht der Finanzins...