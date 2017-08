Mit Pauken gegen Raketen

Der Fliegerhorst im schleswig-holsteinischen Jagel ist ein prosperierender Stützpunkt der deutschen Luftwaffe. Seit Anfang August starten von hier die »Tornado«-Flugschüler des Taktischen Luftwaffengeschwaders 51 »Immelmann«, die bisher über die Wüste New Mexicos geflogen waren, von hier aus ihre Kampfjets. Zehn der 14 Tornados aus den USA stehen laut NDR bereits auf dem Flugplatz. Die Einheit, die nach dem von Bundeswehr wie auch Wehrmacht glorifizierten Piloten Max Immelmann, der im Ersten Weltkrieg reihenweise Gegner abgeschossen hatte, benannt ist, wird aktuell im Syrien-Krieg eingesetzt. In Zukunft sollen auch die unbemannten Kampfdrohnen der Bundeswehr, deren Anschaffung angekündigt ist, in Jagel stationiert sein, der Fliegerhorst als zentrales Ausbildungszentrum dienen. Längst werden hier Piloten für Afghanistan und Mali geschult und Bilder von Aufklärungsdrohnen im Vorfeld todbringender Kampfeinsätze ausgewertet.

