Jennys Baby

Jenny muss früh raus. Viel früher als die meisten. Und auch sonntags. Weil ihr die blöde Kaminski immer die Frühschichten reindrückt. Die ist nämlich eifersüchtig, das weiß Jenny genau und denkt es sich jedes Mal, wenn sie mit dem Rad durch die noch dunkle Stadt fährt. Denn Jenny hat ein Baby und die Kaminski nicht. Sie hätte gern eins, aber sie kann keine kriegen, hat Ramona gesagt. Und die muss es schließlich wissen, weil sie doch immer die Mittelschicht mit der Kaminski hat.

Und weil Jenny also ein Kind und immer die Frühschicht hat, hat sie auch ein Problem. Als sie noch draußen im Gewerbegebiet gearbeitet hat, war das ein ganz einfach zu lösendes Problem, da lag der Kindergarten noch auf dem Weg. Aber seit Jenny in der Filiale am Markt ist und immer die Frühschichten abbekommt, ist es schwieriger geworden. Jenny muss noch viel früher raus. Die Kleine ist dann noch nicht richtig wach und flennt und ist oft maulig. So durch den Wind muss Jenny ihren Sc...