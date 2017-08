Grüner Goldrausch

Vor wenigen Jahren war Awaday nur eine unter vielen Siedlungen am Weg nach Harar in der Verwaltungsregion Oromia im Osten Äthiopiens. Heute ist hier das Zentrum des Katanbaus. In ganz Äthiopien finden sich Plantagen, auf denen die Sträucher kultiviert werden, insgesamt mehr als 480.000 Hektar Ackerland werden entsprechend bewirtschaftet. Die Qualität aus Awaday aber ist in ganz Äthiopien und darüber hinaus bekannt. Täglich verlassen unzählige Lkw die Stadt in Richtung Somalia und Djibouti, wo Kat als legales Rauschmittel ebenfalls weit verbreitet ist. Per Flugzeug gehen Lieferungen nach Übersee: China, USA, Europa. Auf diese Weise trägt Awaday nicht unwesentlich zum Bruttoinlandsprodukt Äthiopiens bei.

Die kleine Stadt ist so etwas wie das El Dorado am Horn von Afrika, Anziehungspunkt für unzählige Glücksritter jeden Alters. Kinder reißen von zu Hause aus in der Hoffnung, hier das große Geld zu machen. Der Verkauf der stimulierenden Pflanze, auch als Abes...