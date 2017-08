Vorschein der Revolution

Als am 16. Februar 1917 in Turin die Nachricht von der russischen Februarrevolution eintraf, nahmen die in vollem Gange befindlichen Lohnkämpfe rasch politische Dimensionen an. Auf einer Streikversammlung brachen die Arbeiter spontan in den Ruf aus: »Fare come in Russia!« (Machen wir es wie in Russland). Es gelang den Reformisten aus den Reihen der Sozialistischen Partei (ISP) und der Gewerkschaften, radikale Aktionen der Antikriegsbewegung zunächst zu verhindern.

Am 22. August jedoch traten die Demonstrationen gegen die Hungersnot in den Generalstreik und einen Aufstand für die Beendigung des Krieges über. Fünf Tage kämpften die Arbeiter in den Vororten auf den Barrikaden gegen die Übermacht des mit Panzern und Artillerie einrückenden Militärs, das die isolierte Erhebung im Blut erstickte und zirka 50 Arbeiter umbrachte. Der Turiner ISP-Vorstand, der sich untätig verhalten hatte, wurde zum Rücktritt gezwungen. An die Spitze der neugewählten Turiner Führu...