Nah am Thema

Über die vielen Jahre, die junge Welt zu den ausrichtenden Tageszeitungen für den Leserfotowettbewerb »Blende« gehört, sind Tausende spannende und aufregende Bilder eingereicht worden. Viele davon waren preiswürdig – entweder wurden die Fotografen von der jW-Jury ausgezeichnet oder beim von der Prophoto GmbH in Frankfurt am Main organisierten bundesweiten Endausscheid. Damit die fotografische Arbeit solche Früchte trägt, lohnt es sich, nah an einem oder mehreren Themen dranzubleiben. ...