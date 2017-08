Nasser Sommer

Überflutungsmücken unter Brücken,

der Ton der Fäule bohrt sich ins Ohr:

Die Scheinaufklärung anspruchsvoller Medien

dient der Ernüchterung und Einschüchterung;

Hauptsache, verunsichert sind die Aufgeklärten.

»Product Is the Excrement of Action«,

posaunt die Wochenendbeilage aus.

Erkennen kannst du den Erkenner des Erkennens,

die Blaupause aller Religionsführer, und kassieren

Kirchen-, Einkommens- und sonstige Steuern mehr.

»Stets hat der Jung mit Igelschnitt

im Stiefelschaft sein Messer mit.«

Stell dem Staat ein Bein und seinen hörigen Reisigen,

die Aas sind im Geäst der Esche – Fliegen im Netz.

Aus für Brummer und Erbsenlaus, tschüs Schnabelkerf!

Tsetse, schlimm darben die Arachnoiden,

alles vollgepumpt mit Neonicotino...