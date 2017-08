Reaktionäre Klage

Warum sind die Zinsen so niedrig? Die Standardantwort auf diese Frage lautet: Die Europäische Zentralbank (EZB) hat’s getan. Nicht nur hält sie den Leitzins bei null. Sie kauft im Verein mit den anderen Notenbanken des Euro-Systems laufend auf Milliardenbeträge lautende Staatsanleihen auf. Beides führt dazu, dass der Sparer ebenfalls null oder nicht nennenswerte Minizinsen erhält. Das ist die These, die von Bankern, Politikern und Journalisten gleichermaßen vertreten wird. Sie ist nicht vollkommen falsch. Aber in dieser Form extrem irreführend.

Richtig daran ist, dass die Zentralbank ihre Politik darauf ausrichtet, die Zinsen auf breiter Front niedrig zu halten. Der Leitzins von null und der massenhafte Anleihenkauf sind außergewöhnliche Maßnahmen. Es ist immer Reaktion auf die Krise, die vor zehn Jahren begonnen hat. Was wäre ohne die Nullzinspolitik geschehen? Banken und Unternehmen wären massenhaft pleite gegangen. Die Wirtschaftskrise...