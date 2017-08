Sondermüllentsorger des Tages: Antoni Macierewicz

Das polnische Schulsystem kennt eine Besonderheit: die sogenannten Uniformklassen. Es handelt sich um Klassen mit vormilitärischer Ausbildung, sozusagen Wehrkunde im Leistungskurs. Es gibt sie weniger an Gymnasien, als an Fach- und Berufsschulen. Derzeit nehmen 57.000 Schüler im ganzen Land an solchen Vorbereitungskursen auf eine spätere Karriere als Berufssoldat oder Polizist teil, das Programm soll ausgebaut werden auf mindestens eine solche Schule pro Landkreis. Und in den allgemeinen Lehrplan der Oberstufe will das Verteidigungsministerium wieder zwei Jahre lang jeweils zwei Wochenstunden W...