Monopol im Flugverkehr

Eine Komplettübernahme der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin würde der Lufthansa vor allem auf innerdeutschen Strecken zu einem Monopol verhelfen. Das geht aus aktuellen Flugplanauswertungen des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Köln hervor. Der Marktanteil des Lufthansa-Konzerns an innerdeutschen Flügen würde bei einer Komplettübernahme von jetzt knapp 72 Prozent auf 96 Prozent steigen. Bei den Europaflügen von deutschen Flughäfen stiege der Anteil von 36 auf 41 Prozent, bei den Überseeflügen inklusive Nordafrika von 37 auf 43 Prozent. Der Gesamtmarktanteil der Lufthansa an deutschen Flughäfen würde um knapp zehn Punkte auf 53,3 Prozent steigen, im Vergleich zu 5,5 Prozent für Ryana...