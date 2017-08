Ein erster Schritt

Im Streit um Krawalle in deutschen Stadien hat der Deutsche Fußballbund (DFB) einen Schritt auf die Ultra-Bewegung zugemacht. Kollektivstrafen nach Ausschreitungen soll es laut DFB-Präsident Reinhard Grindel zumindest vorerst nicht geben. »Bis auf weiteres« wolle man »keine Sanktionen wie die Verhängung von Blocksperren, Teilausschlüssen oder Geisterspielen mehr«, sagte Grindel in einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung seines Verbandes. Der DFB werde seinem Kontrollausschuss empfehlen, »bis auf weiteres darauf zu verzichten, Strafen zu beantragen, die unmittelbare Wirkung auf Fans haben, deren Beteiligung an Verstößen gegen die Stadionordnung nicht nachgewiesen ist«. Zugleich fordert der Verband von den Fangruppen aber auch: »Verzicht auf Gewalt.«

Die Organisation »Pro Fans« begrüßte diesen überraschenden Vorstoß. »Vielleicht ist das das Zeichen, auf das wir lange gewartet haben«, sagte ...