Ministerinnenschelte für Konzerne

Die Chefetagen großer Unternehmen sind nach wie vor fast ausschließlich mit Männern besetzt. Das ist das Fazit eines gemeinsamen Berichts von Bundesfamilien- und Justizministerium, der am Mittwoch im Kabinett von CDU, CSU und SPD beschlossen wurde. Demnach ist seit Einführung einer gesetzlichen Frauenquote der Anteil weiblicher Führungskräfte in den börsennotierten und »voll mitbestimmungspflichtigen« deutschen Großunternehmen leicht gestiegen. In deren Aufsichtsräten erhöhte sich der Anteil weiblicher Mitglieder von 25,0 im Jahr 2015 auf 27,3 Prozent 2016. In den Vorständen bestehe allerdings noch »deutlicher Verbesserungsbedarf«. Auch in den Führungspositionen der Bundesverwaltung seien Frauen nach wie vor unterrepräsentiert.

Laut »Gesetz zur Frauenquote in Aufsichtsräten« müssen die davon erfassten Konzerne auch mitteilen, welches Ziel sie sich selbst hinsichtlich der Zahl weiblicher Vorstandsmitglieder setzen. Viele, so Familienministerin Katarina Bar...