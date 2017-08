Die Angebetete

»Die Elisabeth spielt immer, ob sie sich im Theater oder in der Gesellschaft oder im eigenen Haus befindet«, schrieb Else Lasker-Schüler über Elisabeth Bergner. Wie so viele war die Dichterin hingerissen von Bergners Schauspielkunst und ihrer Präsenz, sobald sie eine Bühne oder einen Raum betrat. Ihre Strahlkraft wirkte durch ihr bloßes Erscheinen und noch stärker, wenn sie sprach oder sich bewegte. Mit ihrer knabenhaften Figur, ihrem burschikosen und selbstbewussten Auftreten war sie für junge Frauen der 1920er Jahre ein Idol. Sie war der Inbegriff eines neuen Schönheitsideals, das alle Welt nach »Jahrhunderten fülliger trippelnder Weiblichkeit« herbeigesehnt habe, wie es der Regisseur Fritz Kortner (1892–1970) ausdrückte. Bergner stellte wie Asta Nielsen Frauen dar, deren Verhalten nicht den Konventionen entsprach, Frank Wedekinds Lulu zum Beispiel oder die Effie in dessen Tragödie »Schloss Wetterstein«.

Durch ihre kraftvolle und zugleich zerbrechlich w...