Bundeswehr soll sich an Verfassung halten

Die innenpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke, Ulla Jelpke, nahm am Donnerstag in einer Presseerklärung zum ersten Bundeswehr-Workshop zum Umgang mit ihren Tradi­tionen Stellung, der am selben Tag in Hamburg begann:

Die Bundeswehr sollte sich einfach auf ihren Verfassungsauftrag besinnen und Kampfeinsätze im Ausland unterlassen. Die militärische Traditionspolitik sollte strikt einer friedlichen Außenpolitik verpflichtet sein. Um dem Verteidigungsauftrag des Grundgesetzes zu entsprechen, braucht es weder »Kämpfer« aus der Wehrmacht noch aus den Auslandseinsätzen der Bundeswehr als Vorbilder.

Leider setzt die Verteidigungsministerin andere Prioritäten. Sie will eine Bundeswehr-eigene Tradition von Kampfeinsätzen stiften und so das Selbstverständnis der Truppe an die Bedingungen multinationaler Auslandseinsätze anpassen. Nur aus diesem Grund will von der Leyen eine gewisse Distanz zur Wehrmacht schaffen. Eine klare Abkehr von der Naziarmee ist aber n...