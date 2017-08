Beute zerlegt

Es ist die Stunde der Hyänen. Mit Air Berlin hat die zweitgrößte deutsche Fluggesellschaft am Dienstag Insolvenz angemeldet. Und jetzt streitet sich die Konkurrenz um die Verwertung der profitablen Reste – in Form von Flugzeugen, Beschäftigten, vor allem aber »Slots«, der Start- und Landerechte an Flughäfen. Wie die Süddeutsche Zeitung vom Donnerstag »aus Branchenkreisen« berichtete, könnten bis zu 80 Jets an die Lufthansa gehen, zusätzlich zu den 38 Air-Berlin-Flugzeugen, die bereits jetzt im Auftrag der Kranichlinie fliegen. Mit dem Rest könnte der britische Billigflieger Easyjet sein innereuropäisches Streckennetz ausbauen. Das zumindest scheint der Plan der deutschen Konzerne zu sein, die dabei wohl auf die Unterstützung der Regierung zählen können.

Verlierer wäre die irische Gesellschaft Ryanair, die entsprechend zetert. Sie wittert »ein abgekartetes Spiel« zwischen Regierung und deutschen Konzernen. Es sei »offensichtlich, dass die Bu...