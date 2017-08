»Betriebsräte entwickelten neue Arbeitszeitmodelle«

Der DGB Hessen-Thüringen besuchte in den vergangenen drei Tagen Firmen, um zu erfahren, wie sich die Digitalisierung in verschiedenen Branchen auf die Arbeit auswirkt. Sie haben sich einen Automobilzulieferer, ein Pharmaunternehmen, einen Kunststoffhersteller und Betriebe im Bereich des öffentlichen Dienstes angesehen. Mussten Sie dort die Vernichtung von Arbeitsplätzen durch Roboter und Computer feststellen?

Wir waren in Unternehmen unterwegs, in denen sich zwar durch die Digitalisierung vieles verändert hat, aber in denen auch die Betriebsräte aktiv waren. Dort wurden die Mitarbeiter entsprechend weitergebildet oder umgeschult, so dass sie ihre Arbeitsplätze behalten konnten. Und das, obgleich einfache Tätigkeiten weggefallen sind, so etwa im Pharmaunternehmen B. Braun in Melsungen. Die Firma hielt an ihren Mitarbeitern fest.

Nach unserer Erkenntnis gibt es insgesamt nicht weniger Arbeitsplätze, sondern es entstehen andere, die höhere Qualifikationen er...