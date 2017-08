Gezänk in Pristina

Am kommenden Donnerstag um 10 Uhr soll die politische Krise in Pristina beendet sein. Das hat am Mittwoch Enver Hoxhaj von der »Demokratischen Partei des Kosovo« (PDK) nach einem Treffen mit Vertretern der »Allianz für die Zukunft des Kosovo« (AAK) und der »Initiative für Kosovo« (Nisma) bekanntgegeben. Die drei Parteien bilden den Zusammenschluss PAN, der bei den vorgezogenen Wahlen am 11. Juni 39 der 120 Sitze im Parlament gewann und damit stärkste Kraft wurde in der serbischen Provinz, die sich 2008 mit westlicher Schützenhilfe von Belgrad abgespalten hatte.

Das Ergebnis reicht nicht für die PAN, um eine Regierung zu bilden. Statt dessen stehen die zweit- und drittstärkste Fraktion, die albanisch-chauvinistischen Partei Vetëvendosje (Selbstbestimmung) und die ehemalige Regierungspartei »Demokratische Liga des Kovovo« (LDK) in den Startlöchern, um ein Kabinett zu bilden.

Doch seit Juni geht es nicht voran. Hieß es zu Beginn noch, die Koalitionsverhandlu...