Willkommene Partner

Die jüngsten Interventionsdrohungen von US-Präsident Donald Trump und seines Vizes Michael »Mike« Pence gegen Venezuela beschleunigen in Lateinamerika die Suche nach gewichtigen Bündnispartnern. Vor allem linke Regierungen bemühen sich verstärkt um eine strategische Partnerschaft mit Russland und China, mit der die Unabhängigkeit ihrer Länder gegen die Übermacht der Vereinigten Staaten gesichert werden soll. Für Moskau und Beijing ist die Region wegen ihrer Rohstoffe, als Handelspartner und aufgrund ihrer geostrategischen Position interessant.

Am Mittwoch traten Boliviens Außenminister Fernando Huanacuni und sein russischer Amtskollege Sergej Lawrow in Moskau nach einem längeren Gespräch sichtlich zufrieden vor die Presse. Beiden Seiten gehe es um »die umfassende Erweiterung der Partnerschaft in allen Bereichen«, erklärte Lawrow. »Unsere wirtschaftlichen Beziehungen haben ein gewaltiges Potential.« Konkret solle die Zusammenarbeit bei der Gewinnung und Ve...