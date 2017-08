Keine Lehrstunde aus Berlin

Venezuelas Außenminister Jorge Arreaza hat am Mittwoch den deutschen Botschafter in Caracas, Stefan Andreas Herzberg, einbestellt und ihm eine Protestnote überreicht. Mit diesem Schritt reagierte der Chefdiplomat von Präsident Nicolás Maduro auf Äußerungen des deutschen Regierungssprechers Steffen Seibert, der am Montag in Berlin eine »Rückkehr zur demokratischen Ordnung« in Venezuela gefordert hatte. Diese Stellungnahme des Sprechers von Bundeskanzlerin Angela Merkel wurde in Caracas als Einmischung in die inneren Angelegenheiten aufgefasst.

»Wenn die internationale Gemeinschaft, die Europäische Union oder Deutschland etwas tun können, dann ist es, die Souveränität Venezuelas zu respektieren«, erklärte Arreaza nach dem Gespräch mit Herzberg. Die Äußerungen Seiberts seien »eine Verletzung aller elementaren Prinzipien des Völkerrechts«, darunter des Respekts für die Souveränität anderer Länder.

Seibert hatte am Montag die am 30. Juli in Venezuela gewählte ...