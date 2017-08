Keine Extrawurst für Unternehmer

Das Bundessozialgericht (BSG) hat Dumpingpraktiken bei den Sozialversicherungsabgaben innerhalb der Europäischen Union (EU) einen Riegel vorgeschoben. Unternehmen aus anderen EU-Staaten haben demnach keinen Anspruch auf Ausnahmegenehmigungen, um die höheren Sozialabgaben in Deutschland für jahrelang dort eingesetzte Mitarbeiter zu umgehen. Das hat das BSG am späten Mittwoch nachmittag in Kassel klargestellt. Es wies damit die Klage eines polnischen Bauunternehmens gegen die Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung – Ausland (DVKA) zurück (Az. B 12 KR 19/16 R).

Die klagende Firma hatte unter anderem in den Jahren 2005 und 2006 Mitarbeiter über einen längeren Zeitraum in der Bundesrepublik beschäftigt. Das Unternehmen wollte die im Vergleich zu den polnischen Abgaben wesentlich höheren Beiträge zur deutschen Sozialver...