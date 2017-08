Rechte gegen Rechte

US-Präsident Donald Trump steht wegen seiner schwankenden Haltung zur Gewalt von Rassisten und Nationalisten bei einem Aufmarsch am vergangenen Sonnabend in Charlottesville weiter unter Druck. Jetzt äußerte sich auch Trumps Chefstratege Stephen Bannon überraschend kritisch. Als ehemaliger Chef des rechtsgerichteten Nachrichtenportals Breitbart News Network gilt Bannon als Fürsprecher der Ultrarechten, insbesondere der »Alt-Right«-Bewegung, die in der Universitätsstadt im Bundesstaat Virginia ebenfalls stark präsent war. Am Mittwoch rief Bannon bei einem Reporter des Onlinemagazins The American Prospect an. Bei den Rassisten von Charlottesville handle es sich um »Loser« und eine »Ansammlung von Clowns«, so Bannon. Was Bannon selbst angeht – die New York Times schrie...