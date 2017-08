»Mehr als 2.000 Studienplätze wurden abgebaut«

Am 4. Oktober wird sich das Bundesverfassungsgericht in mündlicher Verhandlung mit dem Vergabeverfahren von Studienplätzen in der Humanmedizin befassen und dabei zu klären haben, ob die langen Wartezeiten für Bewerber, die nicht über den Numerus clausus, NC, zum Zug kommen, gegen das Grundgesetz verstoßen. Welche Fälle wurden Karls­ruhe konkret zur Prüfung vorgelegt?

Eine Klägerin hat 2009 ihr Abitur mit der Note 2,0 gemacht und sich gleich um einen Platz für Humanmedizin beworben – erfolglos. Seitdem wartet sie vergebens auf den Zuschlag. In der Zwischenzeit hat sie eine Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin gemacht, aber das wird bei der Vergabe von Studienplätzen nicht berücksichtigt. Der andere Kläger hat sein Abitur 2010 mit 2,6 gemacht, auch er hat sich erfolglos beworben und in der Wartezeit eine Ausbildung zum Rettungssanitäter und Rettungsassistenten gemacht. Auch er wartet und wartet.

Mit welchen Aussichten?

Das lässt sich nicht abseh...