Flexibilität ist Trumpf

Es einen neuen Taktiktrend zu nennen wäre verfehlt. Seit der als gewissenhafter Adapteur momentan erfolgreicher Spielprinzipien bekannte Bundestrainer Joachim Löw beim Confed Cup endgültig seine Liebe zur Dreierkette entdeckt hat, ist klar: Systeme mit drei Verteidigern sind der neue Mainstream. Thomas Tuchel (damals Dortmund), Julian Nagelsmann (Hoffenheim) und Niko Kovac (Frankfurt) setzten in der vergangenen Saison bereits (fast) ausschließlich auf diese Varianten, nun lassen auch viele ihrer Bundesligakollegen sie trainieren. Die vor kurzem noch als »State of the Art« geltende Viererkette im 4-4-2- oder 4-2-3-1-System wirkt mittlerweile zu konventionell.

Neu ist die Dreimanndefensive keineswegs: »In einem durchschnittlichen deutschen Team der achtziger Jahre agierte ein Libero hinter zwei Manndeckern«, schreibt Tobias Escher in seiner Taktikgeschichte des (west-)deutschen Fußballs. Auch die mit moderner Raumdeckung kombinierte Variante ist bereits ält...