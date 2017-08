Katar schießt quer

Es gibt eine Menge Gründe, Israel zu kritisieren, aber eines ist unbestritten: Nirgendwo gibt es im Mittleren Osten und Nordafrika mehr Pressefreiheit, können Journalisten unabhängiger arbeiten. Die israelischen Medien gelten als scharf und nehmen kein Blatt vor den Mund, wenn es darum geht, die staatlichen Institutionen zu kritisieren. Skandale aufdecken ist eine ihrer Lieblingsbeschäftigungen.

Das erkennt auch die US-amerikanische NGO Freedom House an. »Aber was die Konflikte mit palästinensischen Gruppen und Nachbarstaaten angeht, sind die Medien militärischer Zensur und Nachrichtensperren unterworfen, und Journalisten sehen sich oft Reisebeschränkungen gegenüber«, sagte die Organisation am 6. August dem Sender NBC.

Da hatte Israels Kommunikationsminister Hiob Kara gerade angekündigt, dass es für den TV-Sender Al-Dschasira aus Katar bald vorbei sei mit der Pressefreiheit. Den Mitarbeitern des Senders sollen die Presseausweise zu entzogen werden, wie di...