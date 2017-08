Es war ein Test. Wie ticken Menschen in Dresden, wenn es um Krieg und Frieden geht? Am Donnerstag vor einer Woche habe ich mich für drei Stunden in die Nähe der Frauenkirche gestellt, ans »Denkmal für den permanenten Wiederanfang«. In den Händen hielt ich ein DIN-A4-Blatt auf dem nur vier Wörter standen: »No war in Korea«.

Weltkriege müssen nicht immer in Europa beginnen. Wenn US-Präsident Donald Trump Nordkoreas »Obersten Führer« Kim Jong Un »Feuer und Zorn« androht, bedroht das die Nachbarn Südkorea, China und Russland.

Da stehe ich also mit meinen vier Worten und beobachte die Menschen, die das lesen. Als erstes fällt mir auf, dass vor allem Kinder etwas wissen wollen: Sie fragen ihre Eltern: »Was steht da auf dem Schild?« »Kein Krieg in Korea.« Mehr bekommen sie von den Erwachsenen nicht verraten. Sie wollen ihren Kindern nichts erklären. Oder sie haben keine Meinung. Ältere Frauen dagegen, schätzungsweise 70 plus, nicken mir zustimmend zu. Plötz...