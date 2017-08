Küche, Bad, elektrischer Stuhl

Wenn Malerei mal nicht verhalten, rätselhaft und in alle Richtungen interpretierbar offen ist – wie bei Neo Rauch üblich –, sondern pointiert, angriffslustig, expressiv knallig-bunt und dezidiert politisch, dann reagieren der Kunstbetrieb und das Feuilleton verhalten bis ablehnend. Das gilt im besonderen für das Werk von Peter Saul, das derzeit in einer exzellenten Ausstellung der Frankfurter Schirn erstmals in diesem Umfang in Deutschland zu sehen ist. Dabei ist der 1934 in San Francisco geborene und heute in Germantown in Upstate New York lebende Maler durchaus kein Unbekannter. Allerdings wurde er schon immer mehr von Künstlerkollegen geschätzt, wie zum Beispiel von Paul McCarthy und vom schon 2012 gestorbenen Mike Kelley, als von der Kritik und der Museumswelt.

Ende der 1950er Jahre gehörten Kühlschränke, Waschmaschinen und Badewannen zu den bestimmenden Motiven in den Gemälden des jungen Peter Saul, der sich anfänglich noch von den Ausläufern des Abs...