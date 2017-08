Weltmarktführer sieht rot

Die weltgrößte Reederei A. P. Møller-Maersk ist überraschend in die Verlustzone gerutscht. Statt eines von Analysten erwarteten Gewinns von rund einer halben Milliarde US-Dollar stand im zweiten Quartal unter dem Strich ein Minus von 264 Millionen, wie der dänische Konzern am Mittwoch mitteilte. Grund seien Abschreibungen auf Tankschiffe und Terminals in Höhe von rund 700 Millionen Dollar.

Auch die weltweite wirksame Cyber-Attacke Ende Juni kommt dem Marktführer in diesem Jahr anscheinend teuer zu stehen. Maersk geht von einem Schaden zwischen 200 und 300 Millionen Dollar aus, weil der großangelegte Hackerangrif...