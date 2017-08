Beste Sphinx des Tages: Angela Merkel

Mutti ist die Beste, keine Frage. Mittwoch mittag hat die Kanzlerin erneut bewiesen, dass sie als Anführerin des bundesdeutschen Parlamentarismus alternativlos ist, wie man in diesen Kreisen gerne sagt. Eine Stunde stellte sie sich live den Fragen der »Youtuber«, wie sich Medienleute nennen, die nicht ins Fernsehen können, wollen oder sollen. Gar kein Problem für Merkel. Sie wirkte freundlich und schlicht wie immer. Deshalb mögen sie die Leute weit über ihre Partei hinaus. Sie ist nicht so patschhändig oder so verkniffen oder so arrogant wie ihre letzten drei männlichen Vorgänger im Kanzleramt.

Vo...