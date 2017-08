Schlecht beraten

Zwei Monate vor den Parlamentswahlen in Österreich ist bei den regierenden Sozialdemokraten (SPÖ) die sprichwörtliche Kacke am Dampfen. In aktuellen Umfragen mit mageren 25 Prozent gerade noch auf Platz zwei – 7 Prozentpunkte hinter der konservativen Volkspartei (ÖVP) –, sorgt die Verhaftung des langjährigen SPÖ-Beraters Tal Silberstein in seiner Heimat Israel für weiteres Ungemach.

»Nach den heute aus Israel bekanntgewordenen rechtlichen Vorwürfen stellt die SPÖ jegliche Zusammenarbeit mit Berater Tal Silberstein ein«, ließ Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbichler am Montag vormittag in einer knappen Presseerklärung verkünden. Dem vorausgegangen war die Nachricht, dass der im Beraterteam des österreichischen Bundeskanzlers und SPÖ-Spitzenkandidaten Christian Kern tätige Silberstein in Rischon LeZion, südlich von Tel Aviv, wegen des Verdachts auf Geldwäsche, Schmiergeldzahlungen, Urkundenfälschung und Justizbehinderung festgenommen worden war. Mit ih...