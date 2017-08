Ryanair wittert Komplott

Der irische Billigfluganbieter Ryanair wittert bei der am Dienstag bekanntgegebenen Insolvenz von Air Berlin eine Verschwörung zwischen der Bundesregierung und deutschen Fluggesellschaften. »Diese künstlich erzeugte Insolvenz ist offensichtlich aufgesetzt worden, damit Lufthansa eine schuldenfreie Air Berlin übernehmen kann, und dies widerspricht sämtlichen Wettbewerbsregeln von Deutschland und der EU«, erklärte Ryanair am Dienstag in einer Mitteilung. Es gebe ein »offensichtliches Komplott« zwischen der deutschen Regierung, Lufthansa und Air Berlin.

Nach eigenen Angaben reichten die Iren deshalb sowohl beim Bundeskartellamt als auch bei der EU-Wettbewerbskommission Beschwerde gegen eine mögliche Übernahme Air Berlins durch die Lufthansa ein. Ryanair scheint der deutschen Kartellbehörde nicht so recht zu trauen und appelliert deshalb auch an Brüssel: »Angesichts der Tatsache, dass die deutsche Regierung unmittelbar in diese Verhandlungen involviert ist, s...