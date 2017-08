Verzögerter IT-Einzug in Schulen

Steht der sogenannte Digitalpakt#D von Bund und Ländern auf der Kippe? Am 12.10.2016 hatte Bundesbildungsministerin Johanna Wanka (CDU) aufwendig angekündigt, Deutschlands Schulen flächendeckend mit modernster Breitbandtechnik und digitalen Endgeräten wie Laptops und Tablets auszustatten. Der Plan: Mit fünf Milliarden Euro und innerhalb von fünf Jahren werden rund 40.000 Lehranstalten ins Internetzeitalter befördert. Doch womöglich wird daraus so bald nichts werden. Weder besteht Einigkeit zwischen den Beteiligten über die Ausgestaltung des Programms, noch ist seine Finanzierung gesichert. Selbst auf höchster politischer Ebene wird die Umsetzung des Vorhabens inzwischen in Zweifel gezogen.

Die Süddeutsche Zeitung (SZ) gab Hamburgs Bildungssenator Ties Rabe (SPD) in der Vorwoche mit den Worten wieder: »Wenn nicht noch ein Wunder geschieht, dann ist der Digitalpakt gescheitert«. Auch die Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK) und amtierende Kultusmin...