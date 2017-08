Trump bleibt Trump

US-Präsident Donald Trump hat seine erste Reaktion auf die rechte Gewalt in ­Charlottesville (Virginia) verteidigt. Beide Seiten, die Ultrarechten wie die Gegendemonstranten, hätten schuld an der Eskalation, sagte er am Dienstag bei einer Pressekonferenz in New York. Damit kehrte Trump zu seiner Position vom Wochenende zurück, bei der er eine klare Schuldzuweisung zunächst vermieden hatte. Beifall erhielt er dafür vom prominenten US-Faschisten und früheren Anführer des Ku Klux Klan, David Duke.

Am Samstag hatten in Charlottesville im Bundesstaat Virginia Mitglieder mehrerer rechter Gruppen demonstriert; Auslöser war die geplante Entfernung eines Denkmals für einen General der Konföderierten-Armee, die während des Bürgerkriegs für die Beibehaltung der Sklaverei gekämpft hatte. Eine 32jährige Frau wurde getötet und mehrere Teilnehmer schwer verletzt, als ein 20jähriger mutmaßlicher Neonazi sein Auto offenbar absichtlich in e...