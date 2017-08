Reportagen aus Spaniens Schützengräben

Der Krieg in Spanien 1936 bis 1939 wurde zur ersten militärischen Konfrontation mit dem Faschismus in Europa. Reaktionäre Generäle hatten ihn mit ihrem Putsch gegen die im Februar 1936 rechtmäßig gewählte republikanische Volksfrontregierung am 17./18. Juli desselben Jahres vom Zaun gebrochen. Er löste damals massive Gegenwehr der Mehrheit des Volkes aus und führte zu einer bisher noch nie dagewesenen Welle internationaler Solidarität. Die äußerte sich in der Formierung Internationaler Brigaden zur Verteidigung von Freiheit und Demokratie.

Auch wenn die etwa 35.000 »Voluntarios de la Libertad«, die »Freiwilligen der Freiheit« aus mehr als 50 Ländern, nur eine Minderheit unter den Verteidigern der Republik waren und nach mehr als zwei Jahren des Kampfes gegen einen von Deutschland und Italien hochgerüsteten Gegner eine Niederlage nicht abwenden konnten: Ihr Beispiel bleibt unvergessen. Davon könnten auch die Zeitungen der jeweiligen Einheiten Zeugnis ablege...