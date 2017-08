Bierflaschensammeln mit Elvis

In den siebziger Jahren lebte ich mit meinen Eltern an der südliche Peripherie Wolfenbüttels. Wir waren gerade »eingemeindet« worden. Eine neue Siedlung, ein neuer Stadtteil war entstanden. Eine krude Mischung aus Häusern mit Eigentumswohnungen und Sozialwohnungen und sogar zwei Hochhäuser gab es, da wohnten auch die mit Geld. Wir wohnten im letzten Mehrfamilienhaus der Stadt, Sozialwohnung. Dahinter schloss sich nahtlos ein immenser Rübenacker an, über dem die Bussarde kreisten. Da der nicht nur in Richtung Asse und DDR abfiel, sondern auch anstieg, konnte man dort im Winter herrlich auf Plastiktüten rodeln. Ein Stück weiter oben, auf der anderen Seite, war die Müllkippe. Da spielten wir oft und fanden Schätze. Vorher hatten wir im Herzen der Stadt gewohnt, aber das war mitten im Dorf. Die Straßen waren dort noch nicht asphaltiert. Ein Nachbar war ein Großbauer, einer ein kleiner, dazwischen die Laubensiedlung, auf einer anderen Seite befand sich ein wun...