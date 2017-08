Die Ein-Mann-Revolution

Am frühen Nachmittag des 16. August 1977 öffnete Ginger Alden, damalige Verlobte von Elvis Presley, dessen Badezimmer in seinem Anwesen »Graceland« und fand ihn in seinem Erbrochenen auf dem Boden liegend. Um 15.30 Uhr wurde Elvis für tot erklärt. Offizielle Todesursache: Herzrhythmusstörungen.

Am nächsten Morgen versammelten sich vor dem Anwesen in Memphis, Tennessee, 50.000 Menschen, die dem im Sarg aufgebahrten Sänger die letzte Ehre erwiesen. Einen Tag später wurde Elvis in einem weißen Leichenwagen zum Friedhof, dem Forest Hill Cemetery, gefahren. Der Konvoi bestand aus 50 Straßenkreuzern, davon 17 weiße Cadillac-Limousinen, die extra für die Prozession geordert worden waren. Tausende säumten die Strecke.

Mit Elvis, ursprünglich ein einfacher Lkw-Fahrer, begann der Rock ’n’ Roll seinen Siegeszug um die Welt. Der schwarze Tonstudiobetreiber Sam Phillips hatte einst prophezeit: »Wenn ich einen weißen Mann finden könnte, der die Stimme und das Einfühlun...